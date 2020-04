Horoscop 13 aprilie. Săgetătorii sunt surprinși de evenimente, Berbecii iau în seamnă noi activități

Horoscop 13 aprilie. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 13 APRILIE 2020. Incepe ultima saptamana in care Soarele este in Berbec pe acest an. Duminica el ajunge in Taur. Azi este in Capricorn, deci suntem pregatiti sa facem treaba.

