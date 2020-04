SUA: 1.514 noi decese provocate de coronavirus în 24 de ore, valoare din nou în scădere

00:00

Influentul ministru turc de interne, Süleyman Soylu, şi-a prezentat duminică demisia după ce a fost aspru criticat pentru modul în care a gestionat izolarea populaţiei în scopul de a opri răspândirea noului coronavirus, notează AFP."Fie ca naţiunea mea, căreia nu am vrut niciodată să-i fac rău, şi preşedintele nostru, căruia îi vor fi credincios toată viaţa, să mă ierte. Părăsesc funcţia de ministru de interne pe care am avut onoarea să o îndeplinesc", a declarat Süleyman Soylu într-un comunicat.Vineri seară, Ministerul de Interne a luat prin suprindere milioane de turci anunţând intrarea în vigoare două ore mai târziu a interdicţiei de părăsire a domiciliului timp de 48 de ore în cele mai mari 30 de oraşe din ţară.Acest anunţ de ultim moment a făcut ca mii de turci în panică să se precipite în magazine pentru a face provizii, fără a ţine cont de regulile de distanţare socială.Numeroşi opozanţi şi internauţi au criticat ulterior guvernul pentru modul în care a fost pusă în aplicare izolarea populaţiei, acuzând autorităţile că periclitat viaţa a mii de persoane.Exprimându-se după scenele de haos de vineri seară, Süleyman Soylu a subliniat că măsura de izolare s-a derulat în cadrul "instrucţiunilor preşedintelui nostru", Recep Tayyip Erdogan.Duminică, Süleyman Soylu şi-a asumat însă "întreaga responsabilitate pentru punerea în aplicare a acestei măsuri"."A fost vorba despre o măsură luată de bună-credinţă, vizând să încetinească pe cât posibil răspândirea pandemiei în cursul weekendului", a adăugat el.Izolarea, care se va încheia duminică la miezul nopţii, a fost decretată în contextul în care pandemia de COVID-19 s-a accelerat în ultimele zile în Turcia.Circa 57.000 de persoane au fost infectate şi aproximativ 1.200 au murit, potrivit ultimului bilanţ prezentat duminică de Ministerul Sănătăţii.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Süleyman Soylu/facebook