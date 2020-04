Căminul de bătrâni din Orăștie, infecție masivă cu noul coronavirus: ”Persoanele nu prezentau semne și simptome…”

17:40

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, spune că România a trecut printr-o secetă care a afectat grav agricultura. Situația cea mai gravă se înregistrează în Moldova şi o parte din Bărăgan şi Dobrogea. Fermierii, însă, vor primi despăgubiri. „Din păcate, peste criza coronavirus se suprapune şi această secetă nemaiîntâlnită, din ceea ce constatăm noi şi din ceea […]