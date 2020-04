Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunță măsuri drastice. Cât timp vor rămâne în izolare persoanele în vârstă: ”Trebuie să învățăm…”

21:00

Un bărbat de 40 de ani a murit, duminică seara, după ce s-ar fi aruncat în faţa metroului, la staţia Politehnica, din Capitală. Acesta a fost prins sub roţile trenului și nu a mai putut fi salvat, potrivit Mediafax. Un bărbat în vârstă de 40 de ani a murit, duminică seara, după ce s-ar fi […]