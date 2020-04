Nu e banc! O farmacie din Iași a montat un semafor la intrare. Care e motivul

07:40

În plină pandemie de coronavirus, fostul senator de Constanța Christian Gigi Chiru a încălcat restricțiile impuse de autoritățile competente și i-a organizat soției sale în stațiunea Eforie, la malul mării, o surpriză de zile mari. Surpriză care, de altfel, l-a costat nu mai puțin de 2.000 de lei! Un fost senator din Constanța s-a ales […] The post Fost senator, amendat cu 2.000 de lei după ce i-a făcut soției o surpriză: „Noi vrem să combatem virusul prin iubire” appeared first on Cancan.ro.