Biletul Zilei » Ne dublăm investiția cu un „combo” spectaculos!

Despărțirea de George Burcea înseamnă și un moment de reflecție pentru Andreea Bălan, iar amintiri dureroase din trecutul său au ieșit la iveală. Vedeta a întâmpinat greutăți de mică în relația cu partea masculină prezentă în fiecare etapă a vieții sale. A avut un tată autoritar și rece, care o muștruluia tot timpul. Mai apoi, […]