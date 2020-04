Metodă inedită de a ține oamenii în casă! Indonezii, speriați de „fantomele” care patrulează pe străzi

10:30

Celebrul jucător de golf Doug Sanders a decedat, duminică, la vârsta de 86 de ani, în Houston (Texas). Doug Sanders a fost una dintre personalităţile spectaculoase ale circuitului profesionist (PGA). El a câștigat 20 de titluri în circuitul profesionist, printre care Openul Canadei, în 1956. A terminat pe locul secund în patru turnee majore, printre […]