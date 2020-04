Pacientă cu coronavirus, care a născut în urmă cu câteva zile, va fi operată astăzi la Timișaora

11:10

Horoscop. Saptamana 13 - 19 aprilie este saptamana schimbarilor pentru zodii. Suntem in Saptamana Luminata si pentru unii dintre noi vin zile senine si fericite. In aceasta ultima saptamana a sezonului Berbec 2020, Soarele va fi in cuadratura cu Pluto si Jupiter in Capricorn si va fi un teritoriu mai dur de navigat.