Fotografii virale. O maşină Dacia 1300 a fost adusă de un român în centrul New York-ului: „Oraşul care nu doarme trage un pui de somn”

14:50

Dragoș Pătraru reia azi subiectul care a inflamat opinia publică la finalul săptămânii trecute, și anume postarea rasistă a lui Vladimir Tismăneanu, cu „ciorile din Țăndărei”. „Nu discutăm dacă postarea are caracter rasist sau nu. Am fi tâmpiți dacă am face-o, e evident”, spune realizatorul TV, care atrage atenția că mai grav este CINE a […]