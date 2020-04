Ministrul Economiei: Suntem pe cale să pregătim un pachet pentru ajutor direct destinat IMM-urilor, de 750 de milioane de euro

14:40

Jucătorul australian de tenis Nick Kyrgios a profitat de pauza competiţională din circuitul ATP, ca urmare a restricţiilor impuse de pandemia de coronavirus, pentru a dezvălui noul său tatuaj, luni, pe reţelele de socializare, pentru a aduce un omagiu fostului mare baschetbalist Kobe Bryant şi starului LeBron James, informează L'Equipe. View this post on Instagram Kobe and the king with me forever & some Jordan 1’s @dseeart A post shared by NK (@k1ngkyrg1os) on Apr 12, 2020 at 8:03pm PDT Nick Kyrgios, care a fost bun prieten cu Kobe Bryant, decedat într-un tragic accident de elicopter, a purtat tricoul echipei Los Angeles Lakers la intrarea sa pe arena Rod Laver cu ocazia Openului Australiei, la meciul pierdut în optimile de finală în faţa lui Rafael Nadal (6-3, 3-6, 7-6, 7-6 pentru iberic).Câteva săptămâni mai târziu, australianul în vârstă de 24 de ani a decis să aducă un omagiu în maniera sa făcându-şi un tatuaj cu chipul fostei legende pe braţul stâng. În noul tatuaj apare şi un alt star al lui Lakers, LeBron James.AGERPRES (AS/autor: Vlad Constantinescu, editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)