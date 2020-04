În ultimele 24 de ore s-au dat peste 8.600 de amenzi privind restricționarea circulației

15:30

Lidl a publicat programul pe care îl va desfășura în perioada sărbătorilor de Paște anul acesta. Ca în fiecare an, angajații Lidl vor avea două zile libere: duminică și luni, respectiv 19 și 20 aprilie. Cele două zile libere pentru angajați au devenit deja o tradiție la centrul comercial Lidl. Retailerul acordă astfel de zile […] The post Program Lidl de Paște. Care este orarul pentru 17, 18, 19 și 20 aprilie appeared first on Cancan.ro.