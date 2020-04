Ucide coronavirusului mai mult bărbați? Anunțul INSP de care trebuie să țină cont românii

17:10

O parte din țările din Europa relaxează măsurile de carantină treptat. În această săptămână o mare parte din oameni se întorc la muncă. Prima țară care s-a reîntors la activitățile normale a fost Cehia, care a început procesul de săptămâna trecută. Spania, Italia, Austria îi urmează și ele exemplul și slăbesc restricțiile. Chiar dacă se […]