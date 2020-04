Constanţa: Cadrele medicale ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe, testate pentru COVID-19

22:20

Radu Herjeu, membru al CNA, spune că, în urma analizării "la rece" a rapoartelor de monitorizare şi a reclamaţiilor, ar exista mult mai puţine lucruri de reproşat televiziunilor în ceea ce priveşte reflectarea problematicii legate de pandemia de COVID-19 decât păreau la o privire "din afară"."Spre surprinderea mea şi a multor colegi, în rapoartele de monitorizare, luate 'la rece', am găsit mult mai puţine lucruri de reproşat televiziunilor decât păreau din afară şi văzând diversele reacţii în perioada asta foarte fierbinte. Dar, de fapt, aşa se întâmplă întotdeauna, dacă le priveşti 'la rece', lucrurile sunt, practic, mult mai puţin negre", a declarat, luni, Herjeu pentru AGERPRES.Membrii CNA au analizat, luni, o serie de rapoarte ale Direcţiei Monitorizare, respectiv un calup ce viza Antena 1, Antena 3, B1 TV, Digi 24, Kanal D, PRO TV, Realitatea Plus, România TV - emisiuni difuzate în perioada 08 - 16.03.2020, şi un altul care includea Antena 1, Antena 3, B1 TV, Bucureşti FM, Digi 24, Kanal D, Prima TV, PRO TV, Realitatea Plus, România TV - sesizări care se refereau la epidemia de coronavirus.Potrivit lui Herjeu, în cadrul şedinţei de luni a Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), postul România TV a primit o somaţie publică pentru încălcarea legislaţiei audiovizuale în reflectarea pandemiei COVID-19."E vorba de un 'breaking news' în care moderatoarea a spus ceva de genul 'toţi cei care ajung la terapie intensivă nu mai ies de acolo", a precizat acesta.Somaţie publică au primit şi posturile Antena 3 şi B1 TV, din cauza încălcării legislaţiei audiovizuale în cadrul emisiunii "Conspiraţii", respectiv "Lumea lui Banciu" pentru limbaj injurios. O somaţie publică a primit şi postul România TV pentru "limbaj injurios" în cadrul unei emisiuni moderate de Victor Ciutacu. Încălcările nu vizau problematica coronavirusului.De asemenea, mai multe propuneri de amendare a unor posturi din cauza încălcării legislaţiei audiovizuale în cazul reflectării pandemiei COVID-19 nu au întrunit numărul de voturi pentru a fi aprobate, urmând ca votul să fie reluat în viitoarea şedinţă a CNA."Digi 24 n-a primit încă nimic. Au fost două propuneri, una făcută de mine, de 5.000 de lei, şi o somaţie, pe 'informare corectă', pentru ştirile în care au dat-o ca decedată pe doctoriţa de la Spitalul 'Gerota'. În cazul postului Realitatea Plus s-a propus o amendă de 5.000 de lei, pentru emisiunea 'Jocuri de putere' şi somaţie pentru alte speţe. Eu am propus amendă pentru 'dreptul la imagine', din cauză că s-au adus o serie de acuzaţii Sorinei Pintea şi moderatorul n-a binevoit să ceară şi dovezi; somaţia a fost propusă pe COVID-19, pentru că se vehiculau teorii ale conspiraţiei, în sensul că virusul ar fi fost fabricat şi plasat. Votul pentru ambele posturi va fi reluat la viitoarea şedinţă", a precizat membrul CNA.Totodată, CNA a dispus oprirea de la difuzare a spotului publicitar Kober, din cauza atribuirii de calităţi pe care nu au reuşit să le demonstreze.În aceeaşi şedinţă, Consiliul a discutat şi votat raportul de activitate al CNA pe anul 2019, urmând ca acesta să fie trimis Parlamentului. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Popescu, editor: Florin Marin, editor online: Anda Badea)