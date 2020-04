Nadia Comăneci, Simona Halep, Ianis Hagi, dar și alte celebrități apar în noul clip al melodiei lansată de Smiley și Cabron! Cum s-au descurcat la filmări și cum au fost surprinși cei care se luptă cu noul coronavirus

18:00

Fostul general de armată Marin Oană, unul dintre personajele cheie ale evoluției din 1989, a fost găsit mort în casa de vacanță de la Sărata-Monteoru. Macabra descoperire a fost făcută de un prieten apropiat. Generalul Oană, în vârstă de 74 de ani, locuia în București, dar venea des la casa pe care o deținea în […]