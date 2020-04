Ei sunt super-hoții care dădeau jafuri ca în filme, cu mii de chei și șperacle. Puneau GPS-uri pe mașinile “țintelor”, le aflau programul și…

19:00

În ultimele 24 de ore, polițiștii au prins în flagrant delict 146 de persoane în timp ce comiteau infracțiuni sau imediat după aceea. Au fost verificate peste 31.000 de persoane faţă de care s-a dispus izolarea sau carantină și au fost aplicate peste 8.600 de amenzi privind restricționarea circulației. În cursul zilei de ieri, 12 […] The post În ultimele 24 de ore s-au dat peste 8.600 de amenzi privind restricționarea circulației appeared first on Cancan.ro.