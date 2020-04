Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 din Federaţia Japoneză de Judo a ajuns la 16

08:10

Scriitoarea Daniela Crăsnaru s-a născut la 14 aprilie 1950, la Craiova. A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii din Craiova, secţia română-engleză (1973), şi a urmat cursuri postuniversitare de ziaristică şi tehnica ediţiilor (1974), în cadrul Academiei de Studii Sociale şi Ziaristică din Bucureşti, potrivit https://www.primariacraiova.ro/.Şi-a continuat pregătirea profesională la Universitatea Yowa (SUA) International Writing Program, urmând cursuri de Relaţii Culturale Internaţionale absolvite cu diploma "Honorary Fellow in Writing" (1993).A debutat cu versuri în revista "Ramuri" şi în ziarul "Scînteia tineretului" (1967), iar editorial cu "Lumină cât umbră" (1973). A devenit redactor de poezie la Editura "Eminescu" (1973-1987). Între 1990 şi 2001 a condus Editura "Ion Creangă", potrivit "Dicţionarului General al Literaturii Române" (Ed. Univers Enciclopedic, 2004).A scris volume de poezie, proză scurtă, cărţi pentru copii, bine primite de public şi de critică, potrivit dicţionarului citat. Între acestea amintim: "Spaţiul de graţie" (1976), "Arcaşii orbi" (1978), "Crângul hipnotic" (1979), "Vânzătorul de indulgenţe" (1981), "Şaizeci şi nouă de poezii de dragoste" (1982), "Carte pentru fata Gu, o fetiţă cum eşti tu" (1982),"Niagara de plumb" (1984), "Poezii-jucării pentru cei mai mici copii" (1985, reeditată 2009), "Emisferele de Magdeburg" (1987), "Fereastra în zid" (1988), "Pluta răsturnată" (1990), "Austerloo şi alte bătălii" (1998, ediţia a II publicată în 2000), "Testament - Antologie de poezie română modernă" (2012, volumul bilingv de versuri englez-român ce reuneşte mai mulţi scriitori români), "Bariera de dincolo de zid" (2013), "Poezii. Antologie (1973-2002)" (2016).A publicat versuri în mai multe reviste literare, cum ar fi "Luceafărul", "Ateneu", "Contemporanul", "Cronica".A publicat şi în străinătate: "Letters from Darkness" (1991, Oxford University Press), nominalizată la Premiul pentru cea mai bună carte a anului în Marea Britanie, "Pluta răsturnată" (1995, Arena Publishing House, Olanda), "Lions in Babylon" (tradusă în limba maghiară), "Sea-Level Zero"' (1999, BOA Press SUA), "The Grand Prize and Other Stories" (2001, Northwestern University Press), "Austerloo ed altre battaglie" (2008, Italia), "Austerloo" (2013, Suedia).Daniela Crăsnaru a fost distinsă cu Premiul Uniunii Scriitorilor pentru poezie (1979, 1992), Premiul Academiei Române pentru întreaga operă (1991), Premiul Fundaţiei Rockfeller pentru literatură (1994), Diploma de Cavaler de Onoare al Scrisului SUA (Yowa, 1995), Premiul revistei americane "International Quarterly - Crossing Boundaries" (1997), Premiul Academiei Americane de Poezie (2000), Premiul Cartagia pentru poezie (Spania, 2003), conform https://www.primariacraiova.ro/.În 2004, i-a fost conferit Ordinul ''Meritul Cultural'' în grad de Comandor.A fost deputată FSN în Parlamentul României (1990-1992), potrivit www.cdep.ro. A fost director de programe culturale şi director adjunct al Accademiei di Romania din Roma.Daniela Crăsnaru a fost prezentă în perioada 26-29 septembrie 2013, la Târgul de Carte de la Goteborg, la care România a fost invitată de onoare, alături de alţi scriitori români consacraţi. Antologia de nuvele româneşti "Skräpliv" ("Viaţă de aruncat", Editura 2244/Bonnie), lansată cu acest prilej, cuprinde şi o nuvelă a scriitoarei. AGERPRES/(Documentare-Irina Andreea Cristea; editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Andreea Preda)