Rețetă perfectă de cozonac bicolor cu nuci și ciocolată

Pe fondul patrularii forteleor de ordine in localitatile din Romania pentru a verifica daca se respecta regulile de izolare au inceput sa apara incidente. In localitatea Teiu din Brasov un grup de romi a vandalizat masina jandarmilor, iar in Arad 3 barbati au fost arestati preventiv dupa o altercatie cu politia locala