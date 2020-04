Vă mai amintiți de bătaia soră cu moartea pe care a încasat-o Cruduța? Cum s-a răzbunat ea, cu vârf și îndesat! Asta-i suma

22:30

Nadia Comăneci, Simona Halep, Ianis Hagi, dar și alte celebrități de la noi apar în noul clip al melodiei lansată de curând de Smiley și Cabron, respectiv “Cine-i salvează pe eroi?”. Proiectul a fost realizat la inițiativa oficialilor din Ministerul Afacerilor Interne și mulți dintre cei care au văzut imaginile nu și-au putut stăpâni lacrimile. […] The post Nadia Comăneci, Simona Halep, Ianis Hagi, dar și alte celebrități apar în noul clip al melodiei lansată de Smiley și Cabron! Cum s-au descurcat la filmări și cum au fost surprinși cei care se luptă cu noul coronavirus appeared first on Cancan.ro.