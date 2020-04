Dan Oțil nu se ascunde! Și-a strâns iubita de gât și a tras-o de păr, în timp ce tânăra era într-un live, pe Instagram. “Nu-ți mai arăta buricul!”

07:30

Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, a prezentat, luni seara, planul pe care-l are pentru a traversa criza financiară dată de pandemia de COVID-19. Cîțu a spus că are o rezervă financiară pentru ca România să facă față timp de 4-5 luni. (CITEȘTE ȘI: SCANDAL LA FOCȘANI! NELU TĂTARU, LUAT LA ROST DE O FEMEIE: ”VREȚI SĂ NE […] The post Ministrul Finanțelor are soluția: rezerva financiară de care dispune România! Cum se salvează economia appeared first on Cancan.ro.