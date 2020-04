Încă un deces în rândul cadrelor medicale! O asistentă din Țăndărei a murit din cauza virusului COVID-19

09:30

Anca Serea și Adi Sînă sunt extrem de apreciați de fanii lor pentru curajul de a avea o familie numeroasă, în contexul în care unele cupluri de-abia vor să aibă un singur copil. Cei doi au împreună patru împreună, iar Anca Serea mai are doi copii din relația cu afaceristul Filip Poplingher, David și Sarah. […] The post Cum se poartă, de fapt, Adi Sîna cu cei 2 copii ai Ancăi Serea care nu sunt ai lui. Îți vei schimba părerea despre el appeared first on Cancan.ro.