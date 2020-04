Unde a “fugit” Cătălin Zmărăndescu în plină criză pandemică. “Curtea este a mea!” Soția și fiica îi sunt, tot timpul, alături

10:50

În timpul epidemiei de coronavirus s-au impus anumite reguli de izolare și distanțare socială pentru a preveni răspândirea virusului, ce a făcut numeroase victime în toată lumea. Bătrânii reprezintă segmentul de populație în rândul cărora s-au înregistrat cel mai multe decese, din cauza noului virus. În această perioadă cei de o vârstă mai înaintată trebuie […] The post Caz inedit în Giurgiu! Un primar s-a fotografiat îmbrățișând bătrânii cărora le-a dus alimente! „Este regretabil ce a făcut” appeared first on Cancan.ro.