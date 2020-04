Maria Ghiorghiu, premoniție sumbră, în plină pandemie: „Va fi distrusă România la propriu”

11:50

Orașul Țăndărei a fost băgat în carantină, de autorități, la începutul lunii aprilie, din cauza numărului ridicat de persoane infectate cu virusul COVID-19. Astăzi, Grupul de Comunicare Strategică a anunță un nou deces în rândul cadrelor medicale infectate cu noul virus. Persoana decedată este o asistentă, în vârstă de 42 de ani, din Țăndărei. Femeia […]