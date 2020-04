Foodpanda susţine restaurantele locale

11:00

Piesa "Happy", a lui Pharrell Williams, este cea mai ascultată în ultimul deceniu, potrivit rezultatelor unui top realizat de BBC Radio 2, iar podiumul este completat de "Rolling in the Deep", a lui Adele, şi "Moves Like Jagger", a lui Maroon 5 şi Christina Aguilera. Radiodifuzorul public britanic a făcut un clasament al celor mai ascultate 40 de hituri la radio şi TV în ultimul deceniu, iar topul este dominat de Adele şi Bruno Mars, cu câte trei poziţii. "Topul 40 al celor mai ascultate piese s...