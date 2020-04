Politologul Cristian Pîrvulescu, despre declarațiile lui Iohannis: ”A omis să spună că…”

12:10

Un alt caz incredibil a avut loc în județul Argeș, un bărbat aflat în izolare la domiciliu, este cercetat penal după ce a scuipat o altă persoană în timpul unui conflict. Inconștiența unor oameni este halucinantă. Un nou caz de zădărnicire a combaterii bolilor a avut loc în județul Argeș. Numărul acestor situații a crescut […]