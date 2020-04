Caz șocant în Vaslui! Hoți cu mască și combinezoane la o stână. Tocmai ce ieșiseră din izolare

13:20

Pandemia de coronavirus face, în România, tot mai multe victime de la o zi la alta. Astăzi, numărul persoanelor care și-au pierdut viața din cauza infecției cu COVID-19 a ajuns la 332, iar numărul persoanelor testate pozitiv a ajuns la 6.879! Bilanț tragic în România, după ce numărul morților din cauza coronavirusului a crescut! Grupul […]