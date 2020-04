Mărturia cutremurătoare a unui italian care a supraviețuit noului coronavirus: ”M-au scos din sicriu. Sunt viu”

16:50

În timp de epidemie hoții s-au adaptat la noile reguli. Un caz șocant a avut loc în Vaslui, unde câțiva indivizi au mers la furat costumați în combinezoane și cu măști de protecție, chiar mai mult aceștia numai ce ieșiseră din izolare. Hoții au acționat în noaptea de duminică, la o stână din comuna Deleni