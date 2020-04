Mugur Mihăescu compune melodii despre coronavirus! Actorul din Vacanța Mare și-a creat un întreg repertoriu intitulat ”Amintiri din carantină”

17:50

Mulți dintre români continuă să ignore avertismentele autorităților și nu respectă regulile impuse. Asta s-a întâmplat și în județul Dolj, unde șase tineri au fost prinși într-un bar. Într-un bar din comuna Melineşti, judeţul Dolj polițiștii au găsit șase tineri, care păreau că nu au auzit de situația tragică prin care trece aproape întreaga planetă.