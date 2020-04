Claudiu Florică: „Eu sunt în continuare dispus să preiau Dinamo”

20:20

În plină pandemei de coronavirus, fanii echipei germane Borussia Monchengladbach au decis să își susțină favoriții într-un mod inedit: aceștia au plătit pentru ca plăci de carton cu pozele lor să fie puse în tribunele stadionului!Mișcarea a fost gândită astfel încât Borussia să aibă parte de public în cazul în care campionatul va fi reluat fără spectatori.Unreal support from an outstanding set of fans https://t. ...