Coronavirus: Sala de concerte destinată concursului Eurovision va găzdui pacienţi cu COVID-19

20:50

Negociatorul şef al UE pentru Brexit Michel Barnier şi-a reluat activitatea, la aproape patru săptămâni după ce a anunţat că a contractat COVID-19, potrivit unui mesaj postat de responsabilul european pe Twitter, relatează marţi dpa.Barnier a postat o fotografie cu el şi echipa sa în biroul său de la Bruxelles şi a spus că se pregăteşte pentru o videoconferinţă cu omologul său britanic David Frost care va avea loc miercuri. Back in my office today @EU_Commission with my team preparing, among other things, the videoconference with @DavidGHFrost tomorrow pic.twitter.com/YYo6WleIjM; Michel Barnier (@MichelBarnier) April 14, 2020 În cursul convorbirii, cele două părţi urmează să discute calendarul pentru negocieri cu privire la un acord comercial între Uniunea Europeană şi Marea Britanie, care a părăsit blocul comunitar la începutul acestui an. Discuţiile au fost suspendate din cauza pandemiei de coronavirus.Până la sfârşitul anului, în practică vor avea loc puţine schimbări în cadrul perioadei de tranziţie negociate între Londra şi Bruxelles. Dacă cele două părţi nu reuşesc să ajungă la un acord până atunci, comerţul riscă să fie îngreunat de taxe vamale, inspecţii stricte ale mărfurilor şi alte bariere.Asociaţia Camerelor de Industrie şi Comerţ din Germania (DIHK) a emis un apel reînnoit pentru o prelungire a perioadei de tranziţie, ceea ce Londra a respins până acum.Conform unui sondaj DIHK, 58% dintre firme sunt preocupate de o deteriorare a relaţiilor de afaceri cu Marea Britanie în acest an. Companiile ar putea fi copleşite în afară de un Brexit imprevizibil şi de impactul pandemiei de coronavirus, a apreciat organizaţia patronală.AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)