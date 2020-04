ANM: Norul de fum din zona Cernobîl se va deplasa spre sudul, sud-vestul Ucrainei şi apoi către Rusia

23:40

Medicii din cadrul Spitalului "Dr. C.I. Parhon" din Iaşi au efectuat, în cursul zilei de marţi, două intervenţii chirurgicale prin care au fost transplantaţi rinichii prelevaţi luni, la Spitalul Judeţean Oradea, de la o persoană aflată în moarte cerebrală.Unul dintre chirurgii care au făcut parte din echipele care au efectuat transplanturile, Adelina Miron, a declarat marţi seara, după ieşirea din blocul operator, că două femei, de 57 şi 48 de ani, au beneficiat de această intervenţie. Din cauza afecţiunilor renale grave pe care le aveau, femeile făceau dializă de unul şi, respectiv, doi ani."Astăzi au avut loc două intervenţii concomitent de transplant renal la două paciente. A fost vorba de o intervenţie de transplant de la un donator aflat în moarte cerebrală, care a decurs bine, ca de obicei. Au durat aproximativ cinci ore. Au fost implicate mai multe echipe de medici de terapie intensivă şi tot blocul operator. Nu au fost incidente în cursul intervenţiilor şi ne bucurăm că a decurs normal totul", a declarat presei Adelina Miron, chirurg urolog.Centrul de Transplant Renal de la Spitalul "Dr. C.I. Parhon" din Iaşi, coordonat de Adrian Covic şi Dorneliu Moroşanu, este singura unitate de profil din ţară funcţională pentru transplantul renal."Pentru noi, atât ziua, cât şi operaţia au fost ca în vremuri normale. Ne-am desfăşurat activitatea aşa cum facem de obicei. Deşi suntem într-o situaţie naţională de urgenţă şi se asigură doar urgenţele, donatorul cadaveric este considerat o urgenţă şi de aceea continuăm activitatea de transplant, conform recomandărilor Agenţiei Naţionale de Transplant. Suntem singurul centru din România care mai face în acest moment transplant renal şi ne bucurăm pentru asta", a declarat dr. Miron.Ea a precizat că atât donatorul, cât şi beneficiarele transplantului şi întreaga echipă medicală au fost testaţi pentru COVID-19."Atât donatorul, până să fie declarat, cât şi potenţialii primitori pe care noi îi chemasem în eventualitatea transplantului la spital au fost testaţi pentru COVID-19, astfel încât am fost siguri că intervenţia s-a desfăşurat pe persoane neinfectate. Asta a fost diferenţa între ceea ce făceam în mod obişnuit şi ce am făcut acum. În mod normal testăm pacienţii pentru virus B, C, HIV şi o sumedenie de alţi viruşi. De data aceasta au fost testaţi şi pentru COVID-19, având în vedere situaţia în care suntem. Noi, cei care am făcut parte din echipa de recoltă, am fost testaţi în cursul zilei de ieri tot pentru COVID", a explicat Adelina Miron.Donatorul este un bărbat în vârstă de 48 de ani, aflat în moarte cerebrală la Spitalul Judeţean Oradea după ce a suferit un accident vascular cerebral. Familia acestuia şi-a dat acordul ca organele să fie donate pentru salvarea altor vieţi. În timpul intervenţiei au fost prelevaţi rinichii şi ficatul, acest din urmă organ fiind transplantat în noaptea de luni spre marţi la Institutul Clinic Fundeni. AGERPRES/(A, autor: Daniela Malache, editor: Antonia Niţă, editor online: Andreea Preda)