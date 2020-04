Acesta e adevărul! România, în TOP 10 al țărilor cu cel mai mare risc Covid-19. Pe ce loc este țara noastră

22:10

Mugur Mihăescu și-a orientat talentul către un alt act artistic. Actorul compune mai nou piese despre noul coronavirus. Artistul postează regulat filmulețe pe contul său de socializare în timp ce interpretează câte o melodie compusă de acesta. Mugur Mihăescu și-a creat un album intitulat "Amintiri din carantină" reprezentat de volume pe care acesta le postează