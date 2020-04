Militarii ajută bolnavii de COVID-19! Ce echipamente realizate de specialiștii MApN pot ajunge în spitale

07:30

Fiica unei femei internată cu dializă la spitalul Județean din Neamț a povestit detalii revoltătoare despre ce nereguli există la această unitate medicală Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Elena Nicula susține că în salon cu mama sa a fost adusă o femeie, care între timp a murit de coronavirus. „Mama, pacient dializat, internata la […]