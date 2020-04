Adrian “Beleaua” Corduneanu, concurent la “Puterea Dragostei”?! “Nu bat pe nimeni, doar pe fetele alea la pielea goală. Intră bani grei acolo!”

09:30

Un bărbat din Buzău s-a ales cu o amendă de 2.000 de lei și cu dosar penal, după ce a încercat să mintă oamenii legii. Acesta a scris în declarația pe proprie răspundere că este angajatul unei societăți comerciale, însă polițiștii au verificat imediat și au descoperit că informația era falsă. De la intrarea în […] The post Ce a putut scrie un tânăr din Buzău în declarația pe propria răspundere: „Mă duc la..” Poate primi 3 ani de închisoare pentru asta appeared first on Cancan.ro.