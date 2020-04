Rețetă de drob de miel. Cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie

10:40

Andreea Bălan pare să fi trecut deja peste despărțirea de George Burcea, deși divorțul încă nu a fost încheiat. Vedeta susține că nu exclude o nouă relație dacă aceasta va apărea. Mai mult, Andreea a mărturisit, într-un interviu televizat, că nu se grăbește să sară într-o nouă căsnicie, dar ar vrea să meargă la întâlniri. […] The post Andreea Bălan a trecut peste despărţirea de George Burcea şi se gândeşte deja la un alt bărbat! „Vreau să mă recăsătoresc” appeared first on Cancan.ro.