Speak, despre nunta cu Ștefania: “O las pe ea să organizeze! Să treacă pandemia și…”

11:20

Dacă până nu cu mult timp în urmă românii semnalau faptul că nu găsesc măști de protecție și că riscă amenzi dure și, mai rău, să se îmbolnăvească de COVID-19, iată că, recent, acestea au revenit în farmacii și în magazinele de bricolaj, iar prețul pornește de la 5 lei bucata. NU RATA: CUM POȚI […] The post Măștile chirurgicale au revenit pe piață! De unde le poți cumpăra și la ce prețuri appeared first on Cancan.ro.