Berarii României: Piaţa berii a crescut în volum cu 0,4%, în 2019; un român consumă 86 litri de bere/an

Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a declarat, miercuri, într-o transmisiune live pe pagina de Facebook a clubului de fotbal CSM Poli Iaşi, că noul stadion, care urmează să fie construit, va avea o capacitate de 25.000 de locuri şi va costa aproximativ 50 de milioane de euro.El a spus că arena va fi amplasată în cartierul Moara de Vânt, iar designul va fi inspirat din coroana Regelui Ferdinand I."Noul stadion e în proiectare, nu s-a oprit nimic. Noi avem două echipe de proiectanţi, una care se ocupă de sala de sport, care e conturată 100% la nivel de studiu de fezabilitate, iar cealaltă de stadion. Se lucrează pentru stadion, am luat legătura cu proiectanţii, îşi văd de treabă. S-a nuanţat dimensiunea stadionului, aceasta va fi de 25.000 de scaune, arena fiind prevăzută cu toate cele necesare la nivel internaţional, minimum Cupă Mondială. E stabilit şi locul, pentru că oricum nu se putea proiecta fără loc. Am stabilit să fie în zona Moara de Vânt. Acolo gestionăm 140 de hectare aflate în proprietatea primăriei. Este aproape şi de aeroport, dar şi de noua sală de sport. Vorbim astfel despre Complexul Sportiv Moara de Vânt, unul care va fi dominat de spaţii verzi. Mi-a fost prezentat şi designul noului stadion la exterior. El va semăna cu coroana Regelui Ferdinand I, iar noua sală de sport cu coroana Reginei Maria ... deci cele două vor avea un design unic. Vor fi inconfundabile la nivel mondial", a afirmat primarul."Arena va avea tribune structurate pe mai multe nivele, săli de conferinţe, spaţii de refacere pentru sportivi, dar şi spaţii comerciale. Dar va avea şi cele mai performante sisteme video şi audio. Pentru că din punctul meu de vedere, sistemul audio de pe Arena Naţională este de proastă calitate. Aşa că noul stadion va avea un sistem similar cu cele din Europa, unde acustica ocupă un loc principal. Va fi stadion fără pistă de alergare, cu tribunele cât mai aproape, precum stadioanele britanice. Prima condiţie să jucăm în Champions League este să avem un stadion. Altfel vom fi un nou FC Vaslui. Un nou stadion va repoziţiona acest club din temelii, sută la sută", a adăugat el.Chirica a menţionat că 25.000 de locuri sunt suficiente pentru noua arenă, finalizarea fiind estimată pentru 2022-2023. "Nu avem de ce să facem un stadion foarte mare. Decât să jucăm pe un stadion aproape gol, mai bine jucăm pe unul aproape plin. Cele mai multe bilete care au fost vândute până acum la CSM Poli Iaşi nu au trecut de 9-10.000. Aşa că eu cred că şi 25.000 de locuri vor crea impresia de stadion nepopulat. La Bucureşti sunt peste 2,6 milioane de locuitori şi doar rar se umple Arena Naţională cu peste 35.000 de spectatori. Cât priveşte data finalizării, e o întrebare grea. Vom cere şi sprijinul Guvernului, aşa e normal. Stadionul va fi unul cu caracter regional, aşa că încercăm să găsim şi acolo un sprijin. Vom mai pune şi noi din veniturile noastre, poate găsim şi o formulă de finanţare din fonduri europene... În total investiţia este de peste 50 de milioane de euro. Şi va dura peste 24 de luni din momentul găsirii surselor de finanţare....Aşadar cred că undeva în 2022 şi 2023 vom putea avea un nou stadion".Primarul a menţionat că zona Moldovei a fost nedreptăţită în ultimii ani în ceea ce priveşte construirea de stadioane şi săli de sport din fonduri guvernamentale: "S-a investit în Alexandria, OK, au vrut ei să facă stadion acolo... dar cred că mai îndreptăţit era unul la Iaşi sau la Vaslui... şi multe alte locuri unde s-a jucat fotbal în prima ligă şi unde s-au făcut performanţe. Era şi este nevoie de o altă abordare privind infrastructura sportivă din Moldova".Mihai Chirica a subliniat că vechea arenă "Emil Alexandrescu", pe care evoluează în prezent CSM Poli Iaşi, nu va fi demolată, ea urmând să fie modernizată şi folosită pentru alte sporturi. "Este exclus să demolăm actualul stadion 'Emil Alexandrescu'. El va fi dedicat sportului în continuare, va găzdui competiţii de atletism şi alte discipline. Avem nevoie în Iaşi de cel puţin două arene, pentru că poate una intră în reparaţii şi trebuie să o folosim pe cealaltă. Iaşi are nevoie de două stadioane de calitate. Ar fi o greşeală să demolăm arena din Copou. Acolo se face şi sport de masă şi ar fi păcat să renunţăm la acest stadion", a precizat el.Primăria a achiziţionat recent echipamente speciale pentru întreţinerea gazonului arenei "Emil Alexandrescu". "Avem o veste bună, de dimineaţă am semnat contractul pentru furnizarea de echipamente pentru întreţinerea gazonului stadionului. Este un contract de 570.000 de lei. Aveam nevoie de maşini serioase pentru tuns gazonul. Pentru că eu nu am fost mulţumit de cum s-a prezentat la meciul cu Dinamo, de exemplu. Este nevoie de o înălţime uniformă a ierbii... dar asta e pentru când se va relua fotbalul. E normal să ne fie dor tuturor de fotbal. Mă uit la televizor la meciurile transmise în reluare. E trist, dar trebuie să învăţăm din ceea ce se întâmplă. E o lecţie pe care trebuie să o înveţe 2-3 generaţii de acum înainte. Dar vom ieşi cu bine din această perioadă, sunt optimist. Grija mea acum e ca jucătorii să găsească cele mai bune soluţii pentru a rămâne în formă pentru când se vor relua meciurile", a explicat edilul."Am emoţii privind viitorul echipei CSM Poli Iaşi. Dar nu sunt însă atât de speriat. Chiar dacă echipa ar fi trebuit să fie mai sus în clasament, consider că în ultimele meciuri a arătat o altă faţă şi ne dau dreptul să fim optimişti. Însă revenirea pe teren va fi una foarte dificilă. Va fi un moment critic care va trebui repornit. Orice club poate să retrogradeze, dar nu se va ajunge la o situaţie dramatică. Pentru că nu va sta CSM Poli Iaşi în 80.000 de euro pentru licenţă. Acum toată lumea trebuie să se concentreze pe ce a mai rămas de jucat. 