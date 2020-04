DINAMO. Scene incredibile la videoconferința de luni » Apelul disperat al lui Bogdan Bălănescu: „Anulați licențierea! Chiar nu mai avem bani!”

15:40

Eu cred că dacă ar trebui să mă descriu și să spun cine sunt eu ca fotbalist, mi-ar fi ușor. Sunt golgheterul all-time al României, sunt de 3 ori desemnat cel mai bun străin din Italia, am peste 100 de goluri doar în campionat, nu mai vorbim cu cupe că am 200 aproape, de 4 sau de 5 ori fotbalistul român al anului, nici nu mai știu. Sunt mai multe premii. Dacă stai să te gândești la toți fotbaliștii din istoria României, îți dai seama că am făcut multe.