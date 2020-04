Un bărbat din Suceava a fost amendat pentru că s-a dus cu mașina la spălătorie, deși aceste deplasări sunt permise: „Agentul a zis că nu-l interesează ce zice Vela”

13:50

Telenovela dintre Vulpița și Viorel de la Blăgești continuă! După ce a lansat o ironie subtilă la adresa Veronicăi Stegaru, Mirela Vaida își continuă atacurile și acum ținta ei este nimeni altul decât soțul Vulpiței! Nicio zi fără Vulpița și Viorel la Acces Direct! Mirela Vaida l-a umilit în fața tuturor pe Viorel și nu […] The post Mirela Vaida, umilință totală pentru Viorel, la Acces Direct: „Un bărbat care vine de la Blăgești se vede și el băgat în seamă de…” appeared first on Cancan.ro.