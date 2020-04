VIDEO Şedinţă de Guvern, la ora 17,00

18:20

Danemarca a relaxat miercuri restricţiile de izolare socială redeschizând şcolile şi grădiniţele, dar teama că acestea ar putea deveni terenul de răspândire al unui al doilea val de infectări a convins mii de părinţi să-şi ţină copiii acasă, informează Reuters.Rata noilor cazuri este în scădere, dar decizia guvernului a dus la o dezbatere aprinsă referitoare la modalitatea de a echilibra nevoile economiei şi siguranţa populaţiei - în cazul acesta, al celor mai tineri cetăţeni."Nu-mi voi trimite copilul, indiferent ce se va întâmpla", a spus Sandra Andersen, fondatoarea unui grup de Facebook denumit ''My kid is not going to be a Guinea Pig'' (''Copilul meu nu va deveni cobai'', n.red), care are peste 40.000 de urmăritori."Cred că mulţi dintre părinţi îşi spun 'De ce copilul meu trebuie să fie primul care iese afară'", a spus acesta, mama a două fete, cu vârsta de cinci, respectiv nouă ani.Restricţiile impuse timp de o lună în Danemarca, ţară în care s-au înregistrat peste 6.600 de cazuri de infectare şi aproape 300 de decese, au dus la închiderea magazinelor, barurilor, restaurantelor, cinematografelor şi sălilor de fitness.Miercuri, premierul Mette Frederiksen a susţinut această decizie, adoptată la recomandarea autorităţilor sanitare, de reluare a cursurilor şcolare până la clasa a cincea, spunând că acest lucru va permite părinţilor să revină la serviciu şi va contribui la ''relansarea economiei''.Christian Wejse, cercetător în cadrul departamentului de boli infecţioase de la Universitatea Aarhus, a precizat că înţelege îngrijorările cetăţenilor după ''ce am petrecut o lună încercând să evităm contactul''.Dar eventuale noi infectări nu vor fi problematice într-un grup de vârstă ''în care sunt puţine contaminări, iar cei infectaţi nu dezvoltă forme severe ale bolii''.Luând exemplul Suediei, unde şcolile au rămas deschise fără ca acest lucru să însemne o creştere dramatică a infectărilor, copiii nu par un factor major în transmiterea virusului, a mai spus acesta.Personalul didactic are instrucţiuni să impună distanţa socială dintre copii, iar acolo unde clădirile vor rămâne închise, cei mici voi scrie cu creta pe terenul din curtea unităţilor de învăţământ."Nu cred că este drept ca cei mici să nu-şi poată îmbrăţişa prietenii", a spus Nonne Behrsin Hansen, mama a doi copii de doi, respectiv patru ani."Am ţinut copiii acasă pentru că situaţia din grădiniţe înainte de epidemia de COVID-19 nu era în regulă, iar condiţiile pe care le oferă acum sunt chiar mai rele".AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea)