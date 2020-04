Liviu Dragnea și Radu Mazăre, meniu special de Paște după gratii! Ce preparate vor savura cei doi foști politicieni

15:00

În perioada Sărbătorilor pascale circulația pe liniile de metrou se face după un program special. Metrorex a anunțat orarul de circulației al trenurilor în perioada 17-20 aprilie 2020. Astfel, în perioada 17 -20 aprilie 2020 trenurile de metrou vor circula pe Magistrala 1 (Republica- Dristor 2), Magistrala 2 (Berceni- Pipera) si Magistrala 3 (Anghel Saligny- […] The post Program Metrorex de Paște. Cum circulă garniturile de metrou pe 17, 18, 19 și 20 aprilie appeared first on Cancan.ro.