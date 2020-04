Ce au ajuns să facă vedetele în plină epidemie de coronavirus! Cătălin Cazacu, Oana Roman și Cătălin Botezatu își vând hainele online

16:00

Videochat-ul plateste cel mai bine in Romania! Comparativ cu restul domeniilor, videochat-ul este cea mai bine platita meserie si foarte multe romance profita de acest lucru cu incredere. Romania se pregateste sa intre intr-un impas economic si te va surprinde cine e posibil sa ne salveze! Asa cum bine stii, s-au facut foarte multe concedieri […] The post Videochat-istele se imbogatesc pe timp de criza! Ce masuri au luat patronii unui studio din Bucuresti appeared first on Cancan.ro.