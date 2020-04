Toți oamenii din România trebuie să afle! Recomandările privind conduita de prevenție a infectării cu noul coronavirus în perioada Sărbătorilor Pascale

16:00

Artista de muzica populara, Nadia Duluman, trăiește de ani buni cu familia împărțită pe două continente, în cinci țări, la mii de km distanță, frații și verii ei fiind în punctele roșii, fierbinți, ale pandemiei de COVID-19 – Italia, Spania și America. „Frații mei trăiesc de foarte mulți ani departe de țară, sora mea și […] The post Artista care a renunțat la venitul ei pentru cei din linia întâi! „Este un gest mic pe lângă cât consider că ar merita acești oameni” appeared first on Cancan.ro.