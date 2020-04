ÎPS Teofan, reacţie dură asupra deciziilor legate de noaptea de Înviere! „Cum un curier poate livra, la fel un preot pot oferi o pâine sfinţită. E greu de înţeles de ce acest lucru n-ar fi posibil“

21:30

Fundatia Ion Tiriac desfasoara o campanie umanitara impresionanta la nivelul intregii tari. Peste 17 mii de persoane aflate in dificultate (in majoritate batrani care nu au niciun sprijin) sunt ajutate in aceasta perioada cu alimente la fiecare doua saptamani. In total, ajutoarele ajung in 60 de localitati din 28 de judete ale Romaniei, potrivit Gandul. […] The post Campanie impresionantă a Fundației Ion Țiriac. 17.000 de persoane aflate în dificultate sunt ajutate cu alimente appeared first on Cancan.ro.