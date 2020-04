Coronavirus: Bilanţ record de 2.569 de decese într-o singură zi în SUA

23:10

Un tronson de autostradă de 20 kilometri aduce anual la bugetul de stat aproximativ 40 de milioane de euro, susţine ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, care dă asigurări că nu se vor tăia în viitor bani de la investiţiile în infrastructură, care vor ajuta la repornirea economiei, după ce criza sanitară se va încheia."Nu vom tăia bani de la investiţii pentru că, odată ce aloci fonduri suplimentare pentru investiţii, investiţiile creează locuri de muncă, generează o dezvoltare pe orizontală, investiţiile în infrastructură aduc alte sectoare economice importante. Făceam un calcul zilele trecute: un tronson de 20 de kilometri de autostradă aduce la bugetul de stat, aduce, subliniez, aproximativ 40 de milioane de euro în fiecare an. După ce s-a inaugurat autostrada Bucureşti - Constanţa, în perioada 2008 - 2012, şi sunt calcule statistice publice, PIB-ul în valoare nominală al judeţului Constanţa s-a dublat. Deci, categoric, investiţiile în infrastructură duc la dezvoltarea economică a unei ţări", a afirmat ministrul, la B1 TV.Lucian Bode a precizat că la rectificarea bugetară nu s-au tăiat bani de la bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, iar astfel vor fi menţinute alocările pentru investiţii şi noi resurse vor fi distribuite pentru repornirea economiei."Nu s-au tăiat bani de la Ministerul Transporturilor şi mă bucur foarte mult pentru acest lucru. În urmă cu câteva minute, s-a adoptat în Guvern proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind rectificarea de buget, o rectificare atipică, aşa cum spunea şi domnul ministru al Finanţelor Publice, domnul Florin Cîţu, o rectificare prin care noi ne propunem să reducem cheltuielile, categoric, să plătim salariile, să plătim pensiile. Am suplimentat prin această rectificare bugetul Ministerului Sănătăţii şi prin această rectificare noi menţinem alocările pentru investiţii. Mai mult, alocăm resurse pentru a reporni economia imediat după ce această criză se va termina. Cuvântul de ordine trebuie să fie disciplină financiară şi vreau să spun că pentru Guvernul României susţinerea investiţiilor reprezintă cheia revenirii economiei în lupta în etapa post-criză", a spus Bode.Potrivit acestuia, din cele 12,2 miliarde de lei alocate la începutul anului bugetului MTIC, 6,4 miliarde de lei sunt fonduri europene nerambursabile cu care vor fi finanţate toate obiectivele de infrastructură aflate în lucru."Bugetul Ministerului Transporturilor, în general, astăzi Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, an de an, la fiecare rectificare, era rectificat negativ pentru că nu se cheltuiau bani. Noi, în acest an, avem alocaţi prin Legea bugetului 12,2 miliarde de lei, din care 6,4 miliarde de lei sunt fonduri europene nerambursabile, buget alocat pentru finanţarea investiţiilor din fonduri europene nerambursabile. Nu numai că nu s-au tăiat bani la această rectificare, ci am primit fonduri suplimentare. Noi putem să finanţăm toate obiectivele de infrastructură care sunt în acest moment în lucru şi, mai mult, putem să pornim alte obiective noi. Avem suficienţi bani, doar să menţinem ritmul acestor investiţii şi să reuşim să recepţionăm o parte din aceste investiţii pe calea ferată, pe infrastructura rutieră şi să dăm drumul la obiective noi", a arătat şeful de la Transporturi.El a adăugat că păstrarea bugetului MTIC înseamnă că şantierele rămân deschise, înseamnă că "putem recepţiona noi tronsoane de autostradă în acest an, putem realiza şi plăti toate exproprierile şi avem posibilitatea să deschidem noi şantiere".Guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţă privind rectificarea Legii bugetului de stat şi a Legii bugetului asigurărilor de stat pentru anul 2020, luând în considerare noile date economice ca urmare a crizei provocate de epidemia cu coronavirus, a anunţat şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă."Rectificarea bugetară pentru anul 2020 creşte alocările în zona de Sănătate, Muncă, Finanţe, Ordine şi Siguranţă publică şi Lucrări publice. Sunt avute în vedere, în principal, asigurarea resurselor bugetare necesare pentru finanţarea măsurilor de sprijin economic adoptate de Guvern în ultima perioadă, respectiv finanţarea schemei de garantare pentru credite pentru capital de lucru şi credite pentru investiţii destinate IMM-urilor prin Fondul Naţional de Garantare şi Creditare a IMM-urilor, finanţarea acestei scheme urcă de la 5 miliarde de lei la 15 miliarde de lei şi, în cadrul acestei scheme, IMM-urile pot beneficia de credite cu dobândă subvenţionată 100%, dobândă zero şi comisioane de administrare zero până la sfârşitul acestui an", a precizat Ionel Dancă, miercuri seara, la finalul şedinţei de Guvern. AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilică, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Adrian Dădârlat)