Gigi Becali sfidează Poliţia! Anunţul care va înfuria autorităţile: “Pe mine nu poate să mă oprească nimeni! O să mă duc la Biserică de Paşte”

20:10

Recent, Matteo a lansat o nouă piesă. Melodia se numește „Ai amorțit?” și este produsul unui fenomen inedit. Aceasta a fost aleasă în urma primului focus grup făcut în România cu ajutorul Tik Tokerilor. Cântărețul le-a prezentat tinerilor 11 piese încă nelansate și i-a lăsat pe ei să decidă care va fi următorul hit. Întreg […] The post Matteo și-a lăsat cariera în mâna fanilor de pe Tik Tok! Aceștia au putut să aleagă următorul single al artistului. „Am avut emoții de parcă am asistat la a doua naștere” appeared first on Cancan.ro.