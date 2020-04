Anda Adam, schimb de replici tăios: ”Ți se pare că e roz situația?” Cum a jignit-o un fan virtual

00:00

Veronica Stegaru, alias Vulpița de la “Acces Direct”, a făcut un gest emoționant pentru fiica ei. Tânăra mămică și soțul său, Viorel Stegaru, au anunțat planul lor secret în cadrul unui interviu oferit la Antena 1. Apropiații și fanii cuplului s-au bucurat mult când au aflat vestea. Citește și: Bombă la Acces Direct! Vulpița a anunțat […] The post Vulpița de la Acces Direct, gest emoționant pentru fiica ei! A făcut anunțul la Antena 1 împreună cu soțul ei, Viorel Stegaru appeared first on Cancan.ro.