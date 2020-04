VIDEO Concertul-rugăciune susţinut de Andrea Bocelli de Paşti la Domul din Milano a stabilit un nou record pe YouTube

11:40

5 to go, brandul de cafea 100% românesc, redeschide toate locaţiile pe 5 mai, în regim de „to go” şi „drive”, pentru ca iubitorii de cafea din Bucureşti şi din ţară. „Am aşteptat mult acest moment şi ne bucurăm să anunţăm că redeschidem cafenelele 5 to go într-o zi de 5, cifră de rezonanţă pentru noi, şi am convingerea că vom reuşi să ducem vânzările la 50% din normal, în prima săptămână”, a spune Radu Savopol, co-fondator 5 to go. Utilizarea dezinfectantului pentru mâini în toate locaţiile 5 t...