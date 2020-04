Cât de eficiente sunt antibioticele pentru tratarea coronavirusului. Experții au dat verdictul

13:00

Bunurile aflate sub sechestru în cadrul dosarelor penale şi sunt necesare pentru a preveni răspândirea Covid-19 pot fi preluate de stat. Măsura este inclusă într-un ghid al Ministerului Justiţiei. Începând de azi, statul poate prelua bunurile sub sechestru din dosare penale. Bunurile aflate sub sechestru în cadrul dosarelor penale şi necesare pentru a preveni răspândirea […]