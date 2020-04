VIDEO Iohannis: Vom petrece sărbătorile pascale departe de cei dragi; haideţi să facem împreună acest efort

12:50

Federaţia americană de tenis (USTA), organizatoarea turneului US Open, ar urma să ia o decizie în iunie în legătură cu ediţia din acest an a competiţiei de la New York, în contextul pandemiei de coronavirus, scrie cotidianul New York Times de joi, citat de Reuters.Forul american are de gând să furnizeze ajutoare de 15 milioane de dolari asociaţiilor care se confruntă cu probleme din cauza pandemiei.Sezonul în tenis a fost suspendat la începutul lunii martie, din cauza pandemiei, care a determinat închiderea graniţelor şi izolarea socială pentru a combate răspândirea virusului.Wimbledon, singurul turneu de Grand Slam pe iarbă, a fost anulat pentru prima oară de la al Doilea Război Mondial, iar Grand Slam-ul pe zgură de la Roland Garros a fost amânat din mai pentru septembrie, sezonul fiind suspendat până pe 13 iulie.USTA a precizat că turneul de la Flushing Meadows continuă să fie planificat pentru perioada 31 august-14 septembrie.''Nu avem fixată încă o dată (pentru a lua decizia), deoarece lucrurile se schimbă foarte repede'', a afirmat directorul executiv al USTA, Michael Dowse, pentru NY Times.''După cum vă imaginaţi, timpul pentru organizarea US Open nu este unul scurt, aşa că în a doua parte a lunii iunie, undeva în iunie vom decide'', a mai spus oficialul.Peste 636.000 de persoane au fost testate pozitiv în Statele Unite, iar aproape 31.000 au murit din cauza virusului în Statele Unite, potrivit Reuters, New York fiind cel mai afectat stat.O arenă închisă din cadrul bazei US Open serveşte în prezent drept spital temporar, din cauza crizei din metropola americană.USTA a anunţat că va reduce salariile conducătorilor săi de top cu 20 la sută pentru restul anului pentru a strânge fondurile necesare susţinerii instalaţiilor de tenis, antrenorilor şi organizaţiilor de bază.Dowse a menţionat că fondul de urgenţă nu depinde de soarta turneului US Open, principala sursă de venit a organizaţiei.AGERPRES (AS-autor: Mihai Ţenea, editor: Vlad Constantinescu, editor online: Irina Giurgiu)