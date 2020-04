Moment amuzant la GSP Live cu Aliuță, Cânu și Daminuță: „Am auzit că el îi dă copilului lăpticu”

15:20

Ieri am câștigat cu încă o cotă mare, 2.37, iar pentru azi am ales din oferta Betano alte câteva variante cu cote atractive. Cea mai mare cotă selectată e 2.50. Pentru azi am ales șapte partide de DOTA2 din ponturile pe care fanii jocurilor de eSports le-au postat pe Internet. DOTA2OG - Gambit Pont: 1 cu handicap (-1.5), cota 2.50 (ora 18:00)Nigma - ViKin.gg Pont: 2 cu handicap (+1.5), cota 1.59 (ora 18:00)Virtus Pro - B8 Pont: 1 cu handicap (-1.5), cota 1. ...